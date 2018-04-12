المصرية للكتاب تنظم معرضا بالتربية الفنية بجامعة الإسكندرية







الإسكندرية- هناء أبو العز

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج على ، مجموعة من معارض الكتاب خلال شهر أبريل الجارى ، بالمحافظات والجامعات فى مختلف أنحاء الجمهورية ، فبعد الانتهاء من معرض إسكندرية للكتاب الذى أقيم بكلية الهندسة ، انطلق معرض الكتاب بكلية التربية الفنية بالإسكندرية ويستمر حتى 24 أبريل ، كما تنظم معرضا بمنتدى دندرة فى الفترة من 14 حتى 19 أبريل ، ومعرض الكتاب بجامعتى السادات، وبدر فى الفترة من 14 حتى 24 أبريل ، ويفتتح فى نفس اليوم معرض الكتاب بالمجمع الطبى جامعة إسكندرية ويليه فى 15 إبريل معرض الكتاب بكلية الآداب ويستمر المعرضين حتى 26 أبريل .

كما تنظم هيئة الكتاب معرض بدمياط الجديدة فى 17 ابريل حتى 26 ، وآخر بمكتبة دمياط فى الفترة من 22 حتى 30 أبريل.

وفى 20 إبريل ينطلق معرض دسوق الخامس للكتاب ويستمر حتى 30 أبريل.

وتختتم الهيئة معارضها خلال شهر أبريل بمعرض قنا للكتاب والذى يستمر حتى 5 مايو المقبل.

وتأتى المعارض فى إطار خطة الهيئة لنشر الثقافة من خلال إتاحة الكتاب بمختلف محافظات مصر بالوجه البحرى والوجه القبلى ، والوصول إلى كل أفراد المجتمع ، وتوفير المنتج الثقافى بسعر مناسب ، حيث تضم المعارض إصدارات الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال ومجموعات الكتب المخفضة التى يصل سعر الكتاب فيها إلى جنيه واحد.