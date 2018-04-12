video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المصرية للكتاب تنظم معرضا بالتربية الفنية بجامعة الإسكندرية

الخميس، 12 أبريل 2018 05:00 ص
المصرية للكتاب تنظم معرضا بالتربية الفنية بجامعة الإسكندرية معرض كتاب


الإسكندرية- هناء أبو العز
إضافة تعليق

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج على ، مجموعة من معارض الكتاب خلال شهر أبريل الجارى ، بالمحافظات والجامعات فى مختلف أنحاء الجمهورية ، فبعد الانتهاء من معرض إسكندرية للكتاب الذى أقيم بكلية الهندسة ، انطلق معرض الكتاب بكلية التربية الفنية بالإسكندرية ويستمر حتى 24 أبريل ، كما تنظم معرضا بمنتدى دندرة فى الفترة من 14 حتى 19 أبريل ، ومعرض الكتاب بجامعتى السادات، وبدر فى الفترة من 14 حتى 24 أبريل ، ويفتتح فى نفس اليوم معرض الكتاب بالمجمع الطبى جامعة إسكندرية ويليه فى 15 إبريل معرض الكتاب بكلية الآداب ويستمر المعرضين حتى 26 أبريل .

كما تنظم هيئة الكتاب معرض بدمياط الجديدة فى 17 ابريل حتى 26 ، وآخر بمكتبة دمياط فى الفترة من 22 حتى 30 أبريل.

وفى 20 إبريل ينطلق معرض دسوق الخامس للكتاب ويستمر حتى 30 أبريل.

وتختتم الهيئة معارضها خلال شهر أبريل بمعرض قنا للكتاب والذى يستمر حتى 5 مايو المقبل.

وتأتى المعارض فى إطار خطة الهيئة لنشر الثقافة من خلال إتاحة الكتاب بمختلف محافظات مصر بالوجه البحرى والوجه القبلى ، والوصول إلى كل أفراد المجتمع ، وتوفير المنتج الثقافى بسعر مناسب ، حيث تضم المعارض إصدارات الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال ومجموعات الكتب المخفضة التى يصل سعر الكتاب فيها إلى جنيه واحد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد صبحى من الإسكندرية: موقف أمريكا الحالى من سوريا يشابه ما حدث بالعراق

شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع مبارك فى الإسكندرية

معرض كتاب

الاسكندرية

الهيئة العامة للكتاب

اخبار المحافظات

اخبار الاسكندرية




لا تفوتك
البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

التاريخ يمنح الزمالك أمل العودة لمسيرة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى.. 89 فوزا للأبيض مقابل 18 لزعيم الثغر .. 238 مرة زار أبناء ميت عقبة شباك الإسكندرانية.. و73 مباراة بدون تلقى أهداف

التاريخ يمنح الزمالك أمل العودة لمسيرة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى.. 89 فوزا للأبيض مقابل 18 لزعيم الثغر .. 238 مرة زار أبناء ميت عقبة شباك الإسكندرانية.. و73 مباراة بدون تلقى أهداف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة