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المرصد السورى: قائد جيش الإسلام يغادر الغوطة والمعارضة تسلم أسلحتها الثقيلة

الخميس، 12 أبريل 2018 09:30 ص
المرصد السورى: قائد جيش الإسلام يغادر الغوطة والمعارضة تسلم أسلحتها الثقيلة خروج المسلحين من الغوطة - أرشيفية


(أ ف ب)
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غادر قائد فصيل جيش الإسلام عصام بويضانى الغوطة الشرقية، أمس الأربعاء، وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة بموجب اتفاق إجلاء من مدينة دوما أعلنت عنه دمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "معظم قيادات جيش الإسلام، وبينهم عصام بويضانى، من الصف الأول غادت دوما فجر الأربعاء ووصلت إلى الشمال السورى مساء"، مشيراً إلى أن مقاتلى الفصيل المعارض "سلموا كافة اسلحتهم الثقيلة، وبينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية الأربعاء أيضاً".

 


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