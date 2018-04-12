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العثور على مقبرة جماعية لجثث محترقة شمال الرمادى بالعراق

الخميس، 12 أبريل 2018 09:02 ص
العثور على مقبرة جماعية لجثث محترقة شمال الرمادى بالعراق مقبرة جماعية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة عمليات "الأنبار" العراقية، اليوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية لجثث محترقة مجهولة الهوية شمال محافظة "الرمادى".

وقال مصدر رفيع بالقيادة - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) " أن قوة من الفرقة العاشرة بالجيش التابعة لعمليات الأنبار عثرت على مقبرة جماعية لجثث محترقة مجهولة الهوية داخل أحد المنازل فى منطقة الطرابشة شمال الرمادى " .

وأضاف أن الجثث لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وما إذا كانت تعود لمدنيين أو لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم العديد من المدنيين إبان سيطرته على المدن فى الأنبار عام 2014، فيما تعثر القوات الأمنية على مقابر جماعية بين الحين والآخر لهؤلاء المغدور بهم.

 


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