السعودية تدعو الدول العربية للإسراع بالتوقيع على اتفاقية التعاون الجمركى







رسالة الرياض مصطفى عنبر

أكد وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان، على أهمية تعزيز الجهود العربية من أجل النهوض بالاستثمار والتجارة البينية وبما يحقق التكامل الاقتصادى العربى.

وأكد فى كلمته أمام افتتاح الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى التحضيرى للقمة العربية، والذى تسلم رئاسته من الأردن، على أهمية الوصول إلى مرحلة إطلاق الاتحاد الجمركى العربى، داعيا الجامعة العربية لإسراع الخطى ودعوة الدول العربية لاستكمال التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركى بين الدول العربية.

واستعرض إنجازات المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال خمسين عاما حيث عقدت العديد من الاتفاقيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذى لها وقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى داعيا إلى مزيد من الجهود للوصول إلى المنطقة المتكاملة.

وفى الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية.

وبتجارة الخدمات نوه باتفاقية تجارة الخدمات التى انضم إليها حتى الآن عشرة دول عربية ووقعت عليها السعودية وانضمت إليها اليوم الأردن ومصر داعيا فى هذا الصدد بقية الدول التى لم تنضم إليها بالإسراع فى الانضمام كى تكتمل حلقة التجارة العربية البينية بفدعيها السلع والخدمات.

وقال إنه رغم الإنجازات فى مسيرة العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى إلا أن ما تحقق لا يلبى التطلعات، فلا تزال التجارة البينية تعانى من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض فى تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض وتبنى البعض الآخر سياسات تجارية حمائية، داعيا إلى إيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به.

وأكد أهمية الموضوعات المطروحة على المجلس والتى تستدعى النظر فى إمكانية رفعها ضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة ومن بينها الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة بالإضافة إلى مكافحة آفة الإرهاب حيث تم وضع خطة عمل لتنفيذ "الإعلان العربى لدعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب " الذى أقره قادة الدول العربية فى قمتهم الـ 28 التى عقدت العام الماضى فى البحر الميت بالأردن، وكذلك أهمية تفعيل توصيات المؤتمر الدولى حول معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاك الاحتلال الإسرائيلى لاتفاقية حقوق الإنسان .