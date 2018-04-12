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الداخلية الكويتية: العفو عن 2280 سجينا تنفيذا لمرسوم أمير البلاد

الخميس، 12 أبريل 2018 05:32 م
الداخلية الكويتية: العفو عن 2280 سجينا تنفيذا لمرسوم أمير البلاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، العفو عن ألفين و280 سجينا شملهم المرسوم الأميرى لعام 2018 بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم على بعض الأشخاص، من بينهم 446 سجينا تم الإفراج عنهم بشكل فوري، وذلك تنفيذا للمكرمة الأميرية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إنه تم تخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 سجينا، ورفع سابقة الإبعاد عن 169 سجينا، والافراج الفورى ويبقى على ذمة قضايا أخرى عن 32 سجينا.

وأضاف أنه تم العفو عن بعض الغرامات المالية؛ حيث بلغ عدد اجمالى من أسقطت الغرامات المفروضة عليهم 608 سجناء، فى حين تم اسقاط الكفالات عن 43 آخرين شملتهم المكرمة الأميرية.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا عن تهنئته لجميع من شملهم العفو الأميري، سواء بالإفراج الفوري، أو تخفيض العقوبة، أو رفع سابقة الإبعاد، وأيضا أهالى وذوى المشمولين بالعفو الأميري.

وأعرب اللواء المهنا وفقا للبيان عن الشكر لكل من ساهم فى مشروع العفو الأميرى واللجان المتخصصة فى هذا الشأن من وزارة العدل، وسلك القضاء والنيابة العامة والديوان الأميري.

 


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