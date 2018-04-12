استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزةالخميس، 12 أبريل 2018 07:11 م
الاحتلال الإسرائيلى
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد فلسطينى برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة
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