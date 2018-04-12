"أوقاف الشرقية" تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفتح







الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مديرية الأوقاف بالشرقية، احتفالية بليلة الإسراء والمعراج فى مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، ورجال الدين الإسلامى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين والمواطنين، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للتنمية المحلية و المشروعات التنموية، نيابة عن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية .

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، وألقى كلمة الأوقاف فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ أحمد خاطر.