أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممى دى ميستورا آخر تطورات الأزمة السورية







رسالة الرياض مصطفى عنبر

صرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط التقى اليوم على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد فى العاصمة السعودية الرياض فى إطار التحضير للقمة العربية التاسعة والعشرين مع "ستافان دي ميستورا" مبعوث الأمم المتحدة المعنى بالأزمة بسوريا فى لقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع فى سوريا.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الأمين العام استمع إلى عرض من المبعوث الأممى لأخر نتائج الاتصالات التى يقوم بها مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف استئناف عملية المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تقييمه للتصعيدات الأخيرة للأزمة على المستوى السياسى والعسكرى والميدانى.

وأشار عفيفى إلى أن الأمين حرص من جانبه على تجديد مواقف الجامعة العربية تجاه الأزمة فى سوريا، مؤكدا أن الأولوية تظل للحفاظ على أرواح أبناء الشعب السورى وعلى الوحدة الإقليمية للأرض السورية وللتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة وتوقف الأطراف الخارجية عن القيام بأعمال من شأنها أن تؤدى إلى المزيد من التعقيدات للأزمة، ومنوها إلى المساندة القوية للجامعة لمساعى المبعوث الأممى فى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة استنادا إلى مرجعية "جنيف1"، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية فى هذا الصدد.

تم الاتفاق فى ختام اللقاء على استمرار التواصل الوثيق بين الأمين العام والمبعوث الأممى، أخذا فى الاعتبار التطورات المتلاحقة التى تشهدها الأزمة السورية خلال المرحلة الحالية.