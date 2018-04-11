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الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:38 م
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17 طالب من العلوم الطبية يمثلون جامعة المنوفية فى الملتقى الطلابى ببنى سويف

الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:02 م
17 طالب من العلوم الطبية يمثلون جامعة المنوفية فى الملتقى الطلابى ببنى سويف طلاب الجامعة


المنوفية – محمود شاكر
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شارك وفد مكون من 17 طالب بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدة الكلية في الملتقى الطلابي الثاني لطلاب كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات المصرية،والتي نظمته كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

ورافق الوفد الدكتورة رنا الهلباوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والتي توجهت بالشكر والتقدير في بداية كلمتها إلي رئيس جامعة المنوفية والنواب لدعمهم الدائم للكلية ومواجهة التحديات التي تواجهها ككلية جديدة في بداية مشوارها.

وتسعي إلى تخريج اخصائيين علوم طبية ذوى دراية بأساسيات المهنة وقادرين علي تطويرها ورفع مستواهم العلمي باستمرار ومؤهلين لدخول سوق العمل واضعين تقديم خدمة عالية الجودة للمجتمع هدفا نصب أعينهم تحت إشراف الطبيب.

 

 

 

 


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