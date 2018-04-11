ولى العهد السعودى يتوجه إلى إسبانيا فى زيارة رسمية

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غادر ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، العاصمة الفرنسية باريس متوجها إلى مملكة إسبانيا فى زيارة رسمية.

وذكر الديوان الملكى السعودى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه "بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، غادر صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأربعاء إلى مملكة إسبانيا فى زيارة رسمية، يلتقى خلالها جلالة ملك مملكة إسبانيا فيليب السادس، ورئيس الوزراء السيد مريانو راخوى برى، وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".