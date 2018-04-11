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الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:49 م
خالد صلاح
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وزيرة خارجية بلغاريا تفتتح سفارة بلادها فى أبوظبى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:15 م
وزيرة خارجية بلغاريا تفتتح سفارة بلادها فى أبوظبى وزيرة الخارجية البلغارية إيكترينا زاهاريفا


أ ش أ
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 افتتحت نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائى وزيرة الخارجية البلغارية إيكترينا زاهاريفا اليوم الأربعاء مقر السفارة البلغارية بأبوظبى، فى حضور وزير الدولة الإماراتى زكى أنور نسيبة.

وأشاد زكى نسيبة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - بدور الحكومة البلغارية والبعثة الدبلوماسية وجهودها الكبيرة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مهنئا السفير البلغارى لدى الإمارات بوجدان كولاروف بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للسفارة بأبوظبي.

من جانبه، أشاد كولاروف بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد يعد خطوة مهمة لتطوير العلاقات والنهوض بها من أجل مصلحة البلدين.

وترتبط دولة الإمارات وبلغاريا بعلاقات تاريخية متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة فى تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا فى كلا البلدين.


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بلغاريا

أبو ظبى

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