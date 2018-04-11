نائب روسى:"بشار الأسد" لم يغادر سوريا ونلتقى به اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع







موسكو (أ ش أ)

نفى عضو مجلس النواب الروسى ديمترى سابلين اليوم الأربعاء، الأنباء التى أفادت بمغادرة الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته للجمهورية السورية.

وشدد سابلين منسق مجموعة نواب مجلس الدوما للتعاون مع مجلس الشعب السورى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، على أنه وصل سوريا فى وقت سابق اليوم حيث من المقرر أن يجتمع مع الأسد لمناقشة تطورات الأوضاع فى البلاد ولدعم الشعب السورى فى حربه ضد الإرهاب.

وأضاف النائب الروسى "التقيت الأسد عدة مرات منذ عام 2014، وكانت الأوضاع أسوأ مما هى عليه الآن، وأكد الأسد منذ ذلك الوقت مرارا أنه لن يغادر سوريا أبدا".

وكان قد تم تداول أنباء بشان إجلاء عائلة الأسد وعائلات قيادات سورية أخرى إلى طهران بعد تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشن هجوم عسكرى؛ رداً على كيماوى دوما.