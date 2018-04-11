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نائب رئيس جامعة الزقازيق يترأس قافلة شاملة لقرية منشأة القاضى بفاقوس

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:46 م
نائب رئيس جامعة الزقازيق يترأس قافلة شاملة لقرية منشأة القاضى بفاقوس الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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انطلقت قافلة شاملة طبية بيطرية اجتماعية بمشاركة طلابية من جامعة الزقازيق إلى قرية منشأة القاضى مركز فاقوس برئاسة الدكتورعبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان فى استقبالهم رئيس مجلس المدينة وعمدة القرية وعضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس.

وباشرت القافلة الطبية التى تضم 9 تخصصات الكشف الطبى فى الوحدة الصحية على عدد كبير من أهل القرية وقدمت لهم العلاج بالمجان وتم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم. 

وقام فريق المستشفى البيطرى المتنقل بفحص العديد من الحالات فى الحيوانات والطيور وصرف الأدوية.

كما أجرى طلاب كلية الآداب بحث اجتماعى ميدانى للأهالى عن الخدمات المقدمة وكذلك التى يحتاجونها داخل القرية، كما عقد طلاب كليتى الزراعة والتربية النوعية ورشتين للتدريب على بعض الصناعات الغذائية والمنظفات والمشغولات الفنية.

وفى المجال الترفيهى، أقيمت مباراة كرة قدم خماسى بين منتخب الجامعة وفريق القرية واختتمت الفعاليات بفقرات غنائية قدمها فريق كورال منتخب الجامعة.

  

 

 

 

 


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