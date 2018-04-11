ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة،بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم مغادرة 112 سيارة نقل محملة بـ 4845 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139991 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وفى سياق متصل استقبل الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر، كما شملت حركة الصادر من الميناء 23400 طن يوريا و 2920 طن فوسفات 4850 طن رمل و 3000 طن مولاس و 1140 طن حديد بليت.