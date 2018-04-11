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مهاب مميش : عبور 56 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:19 م
مهاب مميش : عبور 56 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن الفريق مهاب مميش


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 56 سفينة،بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفن بحمولة مليون و700 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال AL  LASHRAB ،بحمولة  159 ألف طن،قادمة من المغرب،ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب بالقناة الجديدة،بحمولة مليون و800 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشالMOL  TRAEITION، بحمولة 218 ألف طن،قادمة من سنغافورا،ومتجهة إلى المغرب.

 
 
 

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