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مندوب روسيا: العالم يقف على هاوية أحداث خطيرة بسبب تهديدات أمريكا لسوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 09:11 ص
مندوب روسيا: العالم يقف على هاوية أحداث خطيرة بسبب تهديدات أمريكا لسوريا مندوب روسيا فى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا


موسكو (أ ش أ)
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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، فى معرض تعليقه على رفض بعض الدول تبنى القرار الروسى بمجلس الأمن للأمم المتحدة، المتعلق بالتحقق من الهجوم الكيماوى الذى وقع فى بلدة دوما بريف دمشق السوري، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى كشف الحقيقة، بل على العكس تماما تطلق تهديدات من شأنها أن تقود العالم إلى أحداث خطيرة ومؤسفة.

وقال نيبينزيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء "أنتم تقولون، أننا جيدون جدا فى الألعاب .. أنا لا أعرف، ولست متأكدا، ولكن أنا أعلم أنكم جيدون جدا فى التهديدات.. والتهديدات التى تلوحون بها الآن ضد سوريا، ينبغى أن تقلقنا جميعا، كوننا قد نقف على هاوية أحداث خطيرة ومؤسفة جدا".

وأضاف " مرة أخرى، أود أن أطلب منكم أن تحجموا عن الخطط التى تطورنها حاليا لسوريا".

فى سياق متصل، أعلن المندوب الروسى، أن الأمريكيين يعلمون رفضنا لمشروع قرارهم ويصرون على تقديمه..ونحن نستخدم حق النقض "الفيتو" لحماية السلم والأمن الدوليين، محذر من أن الدخول فى مغامرة عسكرية سيكون له تبعات خطيرة .

وكانت روسيا قد رفضت مسودة مشروع القرار الأمريكى بشأن سوريا، حيث ذكر الدبلوماسيون أن واشنطن طلبت إجراء التصويت الثلاثاء على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيمياوية فى سوريا، بعد هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة المعارضة.

 


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