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الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:47 ص
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مسئول عراقى: العثور على 100 قذيفة هاون وكميات من المواد المتفجرة بتلعفر

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:47 ص
مسئول عراقى: العثور على 100 قذيفة هاون وكميات من المواد المتفجرة بتلعفر الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول اليوم الأربعاء، أنه تم العثورعلى كميات كبيرة من مادة السى فور و10 أحزمة ناسفة و100 قذيفة هاون خلال عملية تفتيش فى قلعة تلعفر الأثرية.

وقال رسول ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أن "قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت أيضا خلال عملية تفتيش فى قلعة تلعفر الأثرية على صاروخى "اس بى جى ناين" و"ار بى جى سفن" و11 لغما أرضيا ضد الدروع، كما تم تفجير عبوات ناسفة تحت سيطرة القوات المختصة ".

وكان رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن فى ديسمبر الماضى تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابى، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم واعظم انجاز".

 


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