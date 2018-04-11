مديرية الطب البيطرى بالمنوفية تتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية







المنوفية _ محمد فتحى

أجرى الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية ، وبرفقتة الدكتور على الحاج على مدير عام الوقاية والدكتور إبراهيم أبو الغار المكتب الفنى ،والدكتور شعبان مطاوع مدير إدارة تلا واختصاصى الوقاية بالإدارة جولة تفقد قام بها بالمرور على لجان التحصين المختلفة بالبتانون وزنارة وبابل بنواحي شبين الكوم ومركز تلا .

وذلك لمتابعة أعمال اللجان المختلفة وتذليل كافة العقبات أن وجدت حتى يتم تحقيق المستهدف من الحملة القومية للتحصين والترقيم للحيوانات وفى إطار الحملة القومية الأولى 2018 للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

والترقيم والتسجيل.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى تأتى فى الصدارة بالنسبة لأعمال التحصين والترقيم على مستوى الجمهورية نتيجة المثابرة والانتظام من القيادات فى متابعة الاعمال ميدانيا.