video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرية الطب البيطرى بالمنوفية تتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:19 م
مديرية الطب البيطرى بالمنوفية تتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية الحملة القومية للتحصين والترقيم والتسجيل ضد الحمى القلاعية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أجرى الدكتور السيد عوض مدير مديرية  الطب البيطرى بالمنوفية ، وبرفقتة الدكتور على الحاج على مدير عام الوقاية والدكتور  إبراهيم أبو الغار المكتب الفنى ،والدكتور  شعبان مطاوع مدير إدارة تلا واختصاصى الوقاية بالإدارة جولة تفقد قام بها بالمرور على لجان التحصين المختلفة بالبتانون وزنارة وبابل بنواحي شبين الكوم ومركز تلا .

وذلك لمتابعة أعمال اللجان المختلفة وتذليل كافة العقبات أن وجدت حتى يتم تحقيق المستهدف من الحملة القومية  للتحصين والترقيم للحيوانات وفى إطار الحملة القومية الأولى 2018 للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع
والترقيم والتسجيل.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى تأتى فى الصدارة بالنسبة لأعمال التحصين والترقيم على مستوى الجمهورية نتيجة المثابرة والانتظام من القيادات فى متابعة الاعمال ميدانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. الكشف على 1000 مريض من قرى الواحات البحرية بقافلة جامعة المنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه المنوفيه




لا تفوتك
شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة