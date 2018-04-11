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محافظ دمياط يطلق مبادرة لبيع لوح الأبلكاش C بـ85 جنيها لأسبوعين للصناع فقط

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:05 م
محافظ دمياط يطلق مبادرة لبيع لوح الأبلكاش C بـ85 جنيها لأسبوعين للصناع فقط الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط - معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن إطلاق مبادرة لبيع لوح الأبلكاش "c" بجميع أنواعه بسعر 85 جنيها لمدة أسبوعين بداية من السبت المقبل الموافق 14 أبريل حتى السبت الموافق 28 أبريل وذلك للصناع فقط، على أن يلتزم جميع مستوردى وتجار الأبلكاش بالبيع بسعر 92 جنيها بعد انتهاء المدة المقررة لتلك المبادرة لمدة خمسة أشهر وفقا للاتفاق المبرم الأسبوع الماضى. 

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء على أبو سعدة، واللواء طارق عقرب مساعدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء وليد السعيد مسئول قطاع الصناعة والتجارة بهيئة الرقابة الإدارية والعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والمقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين وبعض مستوردى الأبلكاش، لمناقشة كافة المشكلات الخاصة باستيراد خام الأبلكاش وأسباب ارتفاع سعره فى الفترة الأخيرة. 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع بأن هناك العديد من الأساليب الرقابية والإدارية التى تستخدم فى الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة عن عملية الاستيراد والتصدير الخاصة بالأبلكاش، حيث أوضح أنه من الأفضل القيام بتلك المبادرات حتى لايضيع حق الصانع بين التاجر والمستوردين. 

كما اوضح المحافظ بأن أقصى كمية للبيع بتلك المبادرة هى 50 لوحا خلال عملية الشراء الواحدة بالبطاقة الشخصية أو السجل التجارى، كما أكد أنه سيتم مراقبة عملية البيع والشراء من خلال مباحث التموين. 

وأكد أيضًا أن تلك المبادرة ملزمة على جميع التجار ومستوردى الأخشاب، والذى تم حصرهم بالكامل، وطالب المحافظ الصناع بعدم الشراء من أكثر من تاجر والإبلاغ عن السماسرة الذين يقومون بالشراء لكون هذه المبادرة للصناع فقط، وذلك لتحقيق أقصى استفادة لخدمة صغار الصناع، كما أشار إلى أنه فى حال وجود أى شكوى فى هذا الشأن، يجب تقديمها بشكل رسمى متضمنة اسم الشاكى وصورة بطاقته الشخصية واسم التاجر أو المستورد للتحقيق فيها فورا من قبل مباحث التموين وفى حال إثبات المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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