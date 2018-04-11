video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يعزى والد الشهيد ملازم أول محمدى الحسينى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:02 م
محافظ الشرقية يعزى والد الشهيد ملازم أول محمدى الحسينى محافظ الشرقية يعزى والد الشهيد


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

قدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساه لأسرة الشهيد الملازم أول محمدى رجب الحسينى، شهيد الواجب والوطن، والذى استشهد أمس الثلاثاء، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون فى حملة أمنية على قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

وكان محافظ الشرقية قد شارك صباح اليوم فى تشييع جثمان الشهيد بمسقظ رأسه بمدينة الزقازيق، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تضيع هباء وسنظل مدافعين عن الوطن الغالى مصر .

ورافق المحافظ فى تأدية واجب العزاء اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء محمد أبو النجا رئيس فرع الشهداء بوزارة الداخلية، واللواء حسن السيد عضو مجلس النواب والنائبة فايقة فهيم ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية .

FB_IMG_1523477669819

 

FB_IMG_1523477673007
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية : تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على شون وصوامع القمح

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظات

الشهيد محمدي الحسيني

جنازة شهيد




لا تفوتك
شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة