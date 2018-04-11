محافظ الشرقية يعزى والد الشهيد ملازم أول محمدى الحسينى







الشرقية - إيمان مهنى

قدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساه لأسرة الشهيد الملازم أول محمدى رجب الحسينى، شهيد الواجب والوطن، والذى استشهد أمس الثلاثاء، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون فى حملة أمنية على قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

وكان محافظ الشرقية قد شارك صباح اليوم فى تشييع جثمان الشهيد بمسقظ رأسه بمدينة الزقازيق، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تضيع هباء وسنظل مدافعين عن الوطن الغالى مصر .

ورافق المحافظ فى تأدية واجب العزاء اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء محمد أبو النجا رئيس فرع الشهداء بوزارة الداخلية، واللواء حسن السيد عضو مجلس النواب والنائبة فايقة فهيم ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية .



