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محافظ الشرقية : تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على شون وصوامع القمح

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:11 م
محافظ الشرقية : تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على شون وصوامع القمح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة لإستقبال الموسم الزراعى الحالى لتوريد القمح المحلى بمختلف قرى و مراكز المحافظة لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و 846 فدان.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً موسعاً بمديرى مديريات "الزراعة , التموين ، مباحث التموين ، مسئول شركة مطاحن شرق الدلتا ، بنك الإئتمان الزراعى ، ممثل الصادرات والواردات ، وممثل جمعية الموازين" ، لاستعراض الإستعدادات النهائية لإستقبال موسم حصاد القمح الجديد و لتذليل كافة المعوقات ووضع حلول للمشاكل التى تواجه المزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول موضحاً ان الدولة لا تدخر جهداً فى الإهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش و المرور على الشون و الصوامع بنطاق دائرة المحافظة و الوقوف على مدى جاهزيتها و إستقبالها للأقماح الجديدة و التأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً بكل قرية و تابع و مركز وأماكن توجيهها للشون و الصوامع الجاهزة و المخصصة لاستقبال الأقماح طبقاً لطاقتها الإستيعابية لإحكام السيطرة و الرقابة و تقليل نسبة الفاقد و الحفاظ على القمح المورد.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بتأمين كافة إحتياجات المحافظة من الإستهلاك السنوى للقمح وعدم السماح بخروج أقماح خارج المحافظة إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2018 يكون مندوب الزراعة أساسياً فى لجنة إستلام الأقماح المحلية بالشون والصوامع ويكون مسئولاً عن تحديد نوعية الأقماح الموردة بالإشتراك مع عضو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باللجنة.

ونبه على مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع مدير مديرية التموين باعتماد كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح والنزول للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول وإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبه من المزارعين والحقول لاستلام المحصول ويتم النقل منها للشون والصوامع المخصصة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

 

 

 

 

 


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