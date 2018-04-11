مجلس النواب اللبنانى يحذر من العواقب الناجمة عن أى عمل عسكرى يستهدف سوريا







(أ ش أ)

حذر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى من الانعكاسات الخطيرة التى قد تنجم عن أى عمل عسكرى يستهدف سوريا، معربا عن خشيته من أن يكون أول ضحاياه استقرار المنطقة ووحدتها، بالإضافة إلى ما يترتب عنها من سفك للدماء والتدمير والتهجير للشعب السورى الشقيق.

وقال برى - فى تصريح اليوم الأربعاء "إنه ليس خائفا على لبنان الذى لا يمكن أن يعيش ويستمر من دون العيش المشترك بين جميع طوائفه فى بوتقة وطنية واحدة".

وفيما يتعلق برأيه عن القانون الانتخابى القائم على النسبية، جدد تأكيده أن النسبية القائمة على أساس القضاء كدائرة انتخابية هى تقسيم للمقسم وتجزئة للمجزأ، معتبرا أن النسبية الفضلى والتى تؤمن الشراكة الحقيقية تكون وفقا للبنان دائرة انتخابية واحدة".

ولفت إلى أن الإيجابية فى القانون الحالى هى بأن لبنان للمرة الأولى سينتقل من مرحلة الانتخاب على أساس القانون الأكثرى إلى الانتخاب وفقا لمبدأ النسبية والذى يجب أن يتم الانطلاق منه لتطوير قانون انتخابى على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

.