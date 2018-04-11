ماى: كل المؤشرات تدل على أن النظام السورى مسئول عن هجوم كيماوى

ماى: كل المؤشرات تدل على أن النظام السورى مسئول عن هجوم كيماوىالأربعاء، 11 أبريل 2018 05:10 م
تيريزا ماى
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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى إن جميع المؤشرات تدل على أن السلطات السورية مسؤولة عن هجوم كيماوى فى مدينة دوما وإن مثل تلك الهجمات لا يمكن أن تمر دون رد.
وقالت ماى للصحفيين فى مدينة برمنجهام بوسط انجلترا "الهجوم الكيماوى الذى وقع يوم السبت فى دوما بسوريا كان صادما وهمجيا. لا يمكن أن يمر استخدام الأسلحة الكيماوية دون رد".
وأضافت "نقترب سريعا من فهم ما حدث على الأرض... جميع المؤشرات تدل على أن النظام السورى مسؤول، وسنعمل عن كثب مع أقرب حلفائنا لبحث كيف يمكننا ضمان محاسبة أولئك المسؤولين".
وعندما سئلت ماى عما إذا كانت ستدعو البرلمان البريطانى للانعقاد أحجمت عن الإجابة بشكل مباشر وقالت إنها تعمل مع الحلفاء لمنع وردع استخدام الأسلحة الكيماوية.
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