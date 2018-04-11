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كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم اليوم مؤتمرها الطلابى الأول

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:00 ص
كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم اليوم مؤتمرها الطلابى الأول الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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تنظم كلية التمريض جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابى البحثى الدولى الأول اليوم الأربعاء، تحت عنوان التمريض الطريق للإبداع تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الله وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب مقرر المؤتمر الدكتور أسامة الشحات.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض، على أن هناك مشاركات من جميع الجامعات المصرية ومنها بنها ودمنهور، والزقازيق، وحلوان، وسوهاج، وأسيوط، كما يشارك طلاب كلية التمريض بعمل أوراق بحثية متميزة، وأن المؤتمر يعد متميزاً على مستوى جامعة قناة السويس وهو طلابى بحثى.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الله وكيل كلية التمريض إلى إن محاور المؤتمر تشمل الأخلاقيات فى التمريض والجديد فى مهارات الاتصال والتواصل، كما يناقش جودة التعليم فى التمريض، ودراسات التمريض حالات عملية بالإضافة الى تقديم أبحاث مختلفة فى مجال التمريض.


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