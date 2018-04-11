فيديو.. وصول وزيرا التنمية المحلية والثقافة للإسماعيلية لافتتاح مهرجان الأفلام التسجيلية







الإسماعيلية – صبرى غانم

استقبل، منذ قليل، اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بديوان عام المحافظة وزيرى التنمية المحلية والثقافة ومحافظى السويس وبورسعيد، وجمع كبير من كبار النقاد والفنانيين والسينمائيين والمهتمين بصناعة السينما، وذلك لافتتاح فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى بقصر ثقافة الاسماعيلية.

وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة 62 فيلم يمثلون 48 دولة من مختلف دول العالم العربية والأجنبية، بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى للمهرجان، والذى يضم 52 فيلما من عدة دول آخرى ليصل إجمالى عدد الدول المشاركة فى دورة هذا العام إلى نحو 60 دولة.

وتتضمن فعاليات مهرجان هذا العام، والتى تعد الدورة الأضخم فى تاريخ "الإسماعيلية السينمائى"، تقديم حصاد الـ 19 دورة السابقة، وعرض أرشيف لكتالوجات وملصقات وأفيشات ومطبوعات والصور الفوتوغرافية والمواد الفيلمية لتلك الدورات الـ19، وهى تأسيس ذاكرة لهذا المهرجان من خلال جمع مقتنياته من كتب وملصقات من مصادر مختلفة.











