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الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:01 م
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فيديو وصور.. كاميرات المراقبة ترصد سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بأرمنت فى الأقصر

الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:44 م
فيديو وصور.. كاميرات المراقبة ترصد سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بأرمنت فى الأقصر المتهمين اثناء سرقة بلوعات الصرف


الأقصر – أحمد مرعى
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أقدم 3 لصوص يستقلون "توك توك" بمدينة أرمنت على سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بشارع العمرى بأرمنت الحيط، وسجلت سرقتهم كاميرات المراقبة لأحد المحلات بالشارع، وعلى الفور حررت إدارة مياه الشرب بأرمنت محضر بمركز الشرطة ضد المتهمين، وجارى ملاحقتهم.

وفي هذا الصدد، قال علاء برعى مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت، أن سرقات أغطية البالوعات تهدد حياة المواطنين وعلى وجه الخصوص الأطفال الذين يلهون فى الشوارع ليل ونهار، مؤكدًا أن المبادرة التى أطلقتها شركة مياة الشرب بالأقصر لاقت نجاح كبير مؤخراً.

وناشد علاء عربى، كافة الأهالى بمدينة أرمنت وكل من لديه كاميرات خاصة فى المحال التجارية أو المنازل، المساعدة فى ضبط سارقى أغطية غرف المجارى والصرف الصحى والمياه بشوارع المدينة، وذلك عن طريق الإبلاغ الفورى، وذلك لمساعدة رجال الشرطة ومساعدة شركة مياه وصرف الأقصر للتخلص من هذه المشكلة.

وكان قد أعلن اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالأقصر، أن السرقات خلال الأربعة سنوات الماضية تعدت الـ500 غطاء، مما كبد الشركة أموال بملايين الجنيهات لتصنيع وعمل أغطية جديدة وبمواصفات التى تمت سرقتها.

لصوص ينفذون سرقة لغطاء بلاعة صرف صحي بمدينة أرمنت غرب الأقصر (2)
 

 

لصوص ينفذون سرقة لغطاء بلاعة صرف صحي بمدينة أرمنت غرب الأقصر (3)
 

 

لصوص ينفذون سرقة لغطاء بلاعة صرف صحي بمدينة أرمنت غرب الأقصر (4)
 

 

لصوص ينفذون سرقة لغطاء بلاعة صرف صحي بمدينة أرمنت غرب الأقصر (5)
 

 


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