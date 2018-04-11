ضبط 59 قضية تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا







المنيا حسن عبد الغفار

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 59 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتى تنظمها المديرية فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى بيان إن الحملات أسفرت عن تحرير 27 محضر مخالف فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وفى مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية، تم تحرير 1 محضر.

وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 31 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.