صور.. محافظة جنوب سيناء تحتفل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التى نظمتها محافظة جنوب سيناء بحضوراللواء محمود عيس السكرتير العام للمحافظة اللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد للمحافظة وغريب حسان عضو البرلمان واللواء عبد الفتاح الحلمى مستشار الاعلامى للمحافظة ومدير المديريات ومشايخ وعواقل البدو والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة حفل فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسه ثانيه

وقدم المحافظ الشكر لمواطنى جنوب سيناء حيث بلغت نسبه المشاركه الانتخابيه 51.6 %، كما شكر رجال القوات المسلحه والشرطة وشباب المحافظة والمرأة السيناويه ومشايخ وعواقل المحافظة لما ساهموا به من جهد ونشر الوعي لدي جموع المواطنين على أرض المحافظة .

وذلك لتكريم كل من ساهم فى نجاح العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق والمشرف وكل من ساهم فى الاعداد والتنظيم للعملية الانتخابية وتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة الايجابية وذلك حصول المحافظة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بنسبة 51.6 % الانتخابات الرئاسية 2018

واكد المحافظ ان التكريم للمواطنين اللذين اثبتوا مدى حرصهم ووعيهم بخطورة التحديات الى تواجه مصر حاليا من الداخل والخارج

ووجة المحافظ الشكر المشايح البدو والمراة والشباب واللجنة العليا للشباب بالمحافظة والقوات المسلحة والشرطة على الجهد لنجاح الانتخابات الرئاسية

واضاف المحافظ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتنمية سيناء وخلال الرابع السنوات القادمة سوف تشهد المحافظة طفر فى المشروعات التنموية منها انشاء منطقة حرة بنوبيع وانشاء خمس محطات تحلية بمدن المحافظة وسيتم تسليم 4000 وحدة سكنية يوم الاحد القادم 15 ابريل وسيتم افتتاح 5 منفذ للخدمة الوطنية بمدينة طور سيناء لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن لخدمة أهلينا كما سيتم توزيع 120 الف فدان على للشباب بمدن المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وجامعة الملك سلمان والطريق الدولى النفق /شرم الشيخ وطابا / نوبيع وطريق طور سيناء / وادى حبران سانت كاترين كل هذسوف يساعد على تحيقيق طفرة تنموية كبيرة فى جميع القطاعات الخدمية التى تمس المواطنين

وقال غريب حسان عضو البرلمان أنه بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمراره فى الحكم لفترة رئاسية ثانية فرصة عظيمة لمصر وشعبها وفرحة ما بعدها فرحة لنا جميعاً لاستكمال مسيرة بناء وعطاء وجني الثمار لتكون مصر دولة بمعنى الكلمة دولة مصرية حديثة بها مدنها الجديدة ومشروعاتها العملاقة واقتصادها القوى فى مواجهة الأعداء والمتربصين بالوطن الذين لا عزاء لهم بعد اليوم

وأكد غريب أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود من كافة أطياف الشعب لإستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بمصرنا الغالية متوقعا أن تكون الفترة القادمة هى فترة جنى ثمار ما بذله الشعب و تحمله من مشاق فى الفترة الأولى

واكد الشيخ ابراهيم سالم جبلي على ثقة المواطنين على ارض المحافظة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه لمصر خلال اعوام مضت ، مشيرا لثقته باستكمال مسيرة التنميه.

واحيي الحفل بناء على رغبة المحافظ الطلبة والطالبات بالتربيه والتعليم من مدارس الزهور والمدرسه الفكريه، ومدرسة الصم والبكم حيث تم عرض مواهبهم من القاء الشعر والغناء والاسكتشات والمسرحيات واكد المحافظ على دعمه لجميع هذه المواهب حتي تظهر للنور فيكون منها الشعراء والفنانين.



حضر الاحتفاليه القيادات التنفيذيه والأمنيه والنائب غريب حسان، ومقررة المرأه بجنوب سيناء، ولجنه الشباب، ومشايخ وعواقل المحافظة، وممثلي قيادات الجيش وجمع غفير من مواطني جنوب سيناء



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء احفل



محافظ جنوب سيناء وأطفال رياض الاطفال



مشايخ البدو اثناء الاحتفالية