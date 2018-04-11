صور.. تحرير 1279 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1279 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 366 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 و58 مخالفة إزالة ملصقات و61 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و142 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو43 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و37 رخصة لمخالفة البيئة و95 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 32 رخصة لمخالفة خط السير و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و38 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 114 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 67 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و55 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و37 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و48 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.



جانب من الحملة



حملة مرورية



فحص الرخص والسيارات



التفتيش على رخص القيادة والتسيير



فحص السيارات



تغريم المخالفين



حانب من الحملة



فحص السيارات والرخص



تحرير المصالحات الفورية