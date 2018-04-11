صور.. بعد نشر اليوم السابع عن انتشار المخدرات بقرية الشعراء.. حملات شعبية لمكافحتها







دمياط – عبده عبد البارى

حالة من السرور والبهجة ارتسمت على وجوه أهالى الشعراء بمحافظة دمياط بعد أن بدأت حملة "الشعراء خالية من المخدرات" تؤتى ثمارها باهتمام الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الأعمال الذين قدموا مساعدات مالية لعلاج الشباب المدمن بالمجان.

"اليوم السابع" استطلع آراء أعضاء الحملة فى ردود الأفعال وما حققته الحملة، فيقول خالد سمرة منسق "الشعراء خالية من المخدرات": أننا مستمرون فى توعية الأهالى بخطورة الإدمان، مضيفا أنهم تواصلوا مع صندوق مكافحة الإدمان بدمياط ومركز الشباب، ونظموا ندوات بعدد من المدارس عن خطورة الإدمان، موضحا أن الفترة المقبلة سينظمون يوما رياضيا للشباب من أجل تفعيل الحملة.

وناشد "سمرة "الجهات الأمنية بدعم المبادرة من خلال مساعدة الشباب عن الإقلاع عن تعاطى وتجارة المخدرات.

بينما وجه التابعى الغازى أحد أعضاء المبادرة الشكر لليوم السابع على دعمها لمبادرة " الشعراء خالية من المخدرات"، مضيفا أنه بمجرد نشر تفاصيل المبادرة على اليوم السابع قام اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط بنقل أحد أفراد الأمن بالقرية إلى خارج القرية، ولكنه مازال يتدخل فى شئون القرية ويساعد مروجى المخدرات.

ووجه الغازى الشكر للعقيد على عامر رئيس مباحث الشعراء الذى كثف حملاته على القرية وقام بإلقاء القبض على عددا من مروجى المخدرات بينهما سيدات.

كما وجه الغازى الشكر لأحد رجال الأعمال بدمياط الذى وضع مبلغا ماليا كبيرا بإحدى الصيدليات من أجل صرف علاج لعدد 4 حالات لعلاجهم من الادمان.

بينما قال أشرف الحواوشى، أحد أهالى القرية، أن المشكلة الحقيقية أن تجارة المخدرات قائمة منذ فترة طويلة ولها آليات لمواجهته منها الأمنى والاجتماعى، مضيفًا أن حلول الأزمة تتلخص بتعاون المجتمع المدنى مع رجال الأمن لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التى بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه، موضحًا أن قرية الشعراء أساس الصناعة بمحافظة دمياط ولكن حاليا أصبحنا وكرا لتجارة المخدرات ومنطقة جذب للمدمنين.

وطالب الحواوشى، بتكثيف الحملات الأمنية للقضاء على انتشار المخدرات بقرية الشعراء وضبط مروجيها، مؤكدًا على أن متابعة الأهالى لأبنائهم هى الجانب الأكبر فى حل مشكلة انتشار المخدرات.



اعضاء الحملة



منسق الحمله



ملصقات



التابعى الغازى



ملصقات الحملة