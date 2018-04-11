صور .. الكشف على 1000 مريض من قرى الواحات البحرية بقافلة جامعة المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، قافلة متكاملة من كليات "الزراعة والطب والتمريض والصيدلة" إلى الواحات البحرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، وتحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على القوافل، وبإشراف الدكتور محمود قورة وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، والمشرف الفنى على القافلة، وتضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وذلك لخدمة أهالى وأبناءالمناطق النائية والحدودية .

قامت كلية الطب بالكشف على 1000 حالة خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول فى تخصصات "العظام والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والجراحة والرمد والتخدير والنفسية والعصبية، والمسالك" كما قام أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بعقد ندوة توعوية حول الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية .

أكد المشاركون على أهمية دراية الطالبات فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، بمبادىء الإسعافات الأولية، حال حدوث أية كوارث، إضافة إلى أهمية الإعتناء بالنظافة الشخصية للطالبات، وأكد أعضاء هيئة التدريس للمشاركين فى القافلة، أثناء لقاءهم بالرائدات الريفيات بمركز البويطى، على أهمية الوقاية من الأمراض والطرق الأساسية فى مكافحة العدوى .

وعقد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة ندوة إرشادية للمزارعين بمركز الإرشاد الزراعى بالواحات البحرية حول المحاصيل الزراعية بالبيئة الصحراوية، أكد خلالها المشاركون على أهمية الطرق العلمية فى الزراعة وأستخدام الأساليب العلمية للوصول إلى أعلى نتيجة ممكنة، وأثنى المزارعين بقرى مركز البويطى على المشاركين فى القافلة من أعضاء هيئة التدريس مؤكدين على دور قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية فى تقديم كافة الخدمات الإرشادية للمناطق المحيطة والمجتمع الخارجى .

شارك فى القافلة الدكتور إبراهيم درويش رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة، الدكتورة أمل العباسى الأستاذ المساعد بكلية التمريض، الدكتورة وردة هنيدى المدرس بكلية التمريض، الدكتور مصطفى داود والدكتور أحمد باشا بالأنف والأذن ، الدكتور أحمد صابر والدكتور محمد رفعت بالباطنة، الدكتور محمود توفيق بالرمد، الدكتور أحمد برسيم بالمسالك البولية، الدكتور كريم ملهم بالجراحة، الدكتور أحمد سليمان بالتخدير والدكتور أحمد رمضان بقسم النفسية والعصبية .



الكشف على المواطنين بالقافلة الصحية بالواحات البحيرة



توافد من المواطنين على القافلة الطبية



التوافد من المواطنين على مركز القافلة الطبية



توافد من المواطنين للكشف بالقافلة الطبية بالواحات البحرية



شرح الاسعافات الأولية