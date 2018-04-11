صور.. الأمير محمد بن سلمان يواصل جولاته الخارجية ويصل إسبانيا







وكالات

صل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودي، اليوم الأربعاء، إلى مملكة إسبانيا فى زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة الإسبانية.

وكان فى استقبال ولى العهد لدى وصوله العاصمة الإسبانية الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دى كوسبيدال وسفير إسبانيا لدى المملكة ألبارو إيرانثو والمديرة العامة لشؤون المغرب والبحر المتوسط والشرق الأوسط إيبا فيليثيا مارتينيث سانشيث وقائد قاعدة توريخون دى أردوث العسكرية وملحقاتها اللواء خوليوأيوسوميقيل والمساعد الميدانى لجلالة الملك وعدد من المسؤولين فى البلدين.

ويضم الوفد الرسمى لولى العهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبى ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.



استقبال الأمير



محمد بن سلمان يصل إسبانيا



وصول الأمير إلي إسبانيا