صحيفة إيطالية: تضارب الأنباء حول الحالة الصحية لـ"حفتر"







كتبت فاطمة شوقى

سلطت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الضوء على تضارب الأنباء حول مرض الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى وما إذا كان يعانى من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ونقل على أثرها إلى فرنسا للعناية العاجلة.

وأكدت الصحيفة مرض حفتر، قائلة إن القائد الليبى مريض ولكن ليس هناك أنباء مؤكدة عن نوع مرضه سواء إصابته بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مشيرة إلى أنه أصيب فى الساعات القليلة الماضية فى بنغازى إلا أن المزيد من المواقع الإخبارية الليبية تنفى الخبر.

وأضافت الصحيفة أن فى حالة سوء حالة حفتر الصحية فأنه بالتأكيد سيتم فتح مرحلة جديدة فى ليبيا، وليست بالضروروة تكون إيجابية، لأن حفتر يضمن على الأقل السيطرة على منطقة كبيرة إلى حد ما من البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر يعتبر رفيق سابق للقذافى، وتم القبض عليه فى تشاد أثناء مساندة القذافى فى الحرب هناك، ثم أطلق سراحه بفضل وساطة من قبل وكالة المخابرات الأمريكية.

وبعد اندلاع الثورة فى لييبا، عاد حفتر إلى البلاد، وقاتل بالجيش الوطنى الليبى التكفيريين الذين سيطروا على الكثير من بنغازى ومناطق أخرى.