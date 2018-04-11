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ديلى ميل: تحرك قطع بحرية أمريكية تجاه الشواطىء السورية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 09:46 ص
ديلى ميل: تحرك قطع بحرية أمريكية تجاه الشواطىء السورية حاملة طائرات أمريكية ـ صورة أرشيفية


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رأت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية" أن تحرك قطع بحرية أمريكية تجاه الشواطىء السورية يزيد من خيارات الرئيس دونالد ترامب للرد على الهجوم الكيماوى من النظام السورى على أهل دوما بالغوطة الشرقية".

وذكرت الصحيفة البريطانية" أن حاملة الطائرات الأمريكية (هارى ترومان) بمصاحبة طائرات مقاتلة من طرازى "اف/ايه - 18 هورنيت" وسوبر هورنيت" وأربع مدمرات أخرى تحمل صواريخ موجهة وسفينة تحمل صورايخ موجهة، تحركت حاليا من مدينة نورفولك بولاية فرجينيا للإبحار إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الشواطىء السورية".

وأضافت (ديلى ميل)" أن الرئيس ترامب استعرض عضلاته العسكرية أمس الثلاثاء، عن طريق نشره تغريده لصورة لـ 19 من كبار قادته العسكريين، فى الوقت الذى توجهت فيه مدمرة صواريخ موجهة داخل مجال إطلاق النار السوري".

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر فى البنتاجون، أن المدمرة "يو اس اس دونالد كوك" غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا أمس الثلاثاء، وأشارت المصادر التى لم تكشف الصحيفة عن هويتها، إلى أن المدمرة مزودة بـ 60 صاروخا مجنحا من نوع "توماهوك".

ورأت الصحيفة أن من شأن ذلك أن تكون السفن الأمريكية فى نطاق الهجوم على نظام الأسد خلال أيام؛ ما يزيد بشكل كبير من الخيارات المتاحة أمام ترمب.

تأتى هذه التقارير بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكى بالقيام بخطوة سريعة "ردا على الهجوم الكيماوى فى دوما بالغوطة الشرقية فى سوريا"، وتأكيده على أن كل الخيارات مطروحة، بما فى ذلك العمل العسكري.

 


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