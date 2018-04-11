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الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:28 م
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خطوط فرنسا الجوية تعدل مسارها بعد تحذيرات من احتمال شن غارات على سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:57 م
خطوط فرنسا الجوية تعدل مسارها بعد تحذيرات من احتمال شن غارات على سوريا طيران فرنسا -أرشيفية


(أ ف ب)
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 قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها عدلت مسارات رحلاتها المتجهة أساسا الى بيروت وتل أبيب، وذلك بعد تحذير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من احتمال شن غارات على سوريا.

وأوضحت الشركة "أن إير فرنس اخذت فى الاعتبار معلومات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وعدلت خطط رحلاتها على الخطوط المعنية أساسا بيروت وتل ابيب" مضيفة أن "إدارة السلامة فى الشركة تتابع من كثب تطور الأحداث".

وقال متحدث باسم الوكالة الاوروبية لفرانس برس أن الوكالة "أبلغت أمس (الثلاثاء) الدول الاعضاء فى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والمنظمة الاوروبية لسلامة الملاحة الجوية باحتمال شن غارات جوية على سوريا بصواريخ جو-ارض او عابرة للقارات فى الساعات ال 72 القادمة، بداية من امس، واحتمال حدوث اضطرابات مؤقتة فى اجهزة (توجيه) الملاحة".

وبالتالى فإن المنظمة دعت الشركات إلى أخذ هذه العناصر "فى الاعتبار لدى إعداد خطط رحلات الطيران باتجاه شرق المتوسط وفى منطقة المراقبة الجوية شرق المتوسط نيقوسيا".

ولوحت دول غربية وفى طليعتها الولايات المتحدة، بشن عمل عسكرى وشيك ضد سوريا وذلك بداعى الرد على هجوم كيميائى مفترض للجيش السورى على معقل المعارضة المسلحة فى دوما قرب دمشق ،ونفت السلطات السورية أى مسؤولية فى الهجوم المفترض.

 

 


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