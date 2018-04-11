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خارجية اليمن: سفارة إيران فى صنعاء مخزن سلاح ومركز لتدريب ميليشيات الحوثى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 09:37 م
خارجية اليمن: سفارة إيران فى صنعاء مخزن سلاح ومركز لتدريب ميليشيات الحوثى عبدالملك المخلافى وزير الخارجية اليمنى


كتبت إيمان حنا
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أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن استنكارها لاستمرار تدخل إيران السلبى فى الشأن اليمنى، بهدف دعم ميليشيات الحوثيين المعارضة للحكومة والرئيس الشرعى، وزعزعة استقرار اليمن، ما يُعد استكمالا لدورها التخريبى فى المنطقة، وآخر حلقات هذا التدخل تحول سفارة طهران فى صنعاء لغرفة عمليات عسكرية للحوثيين.

وقالت الخارجية اليمنية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، إن "إيران حولت مبنى سفارتها فى صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيات الانقلابية، وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التى تهدد حياة السكان المحليين فى العاصمة صنعاء، كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار".

ودعا بيان الخارجية اليمنية، الحكومة الإيرانية للالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية، وإغلاق سفارتها فى صنعاء بشكل فورى، ومغادرة جميع مواطنيها للأراضى اليمنية، والكف عن تدخلها فى اليمن من خلال الدعم المباشر الذى تقدمه لميليشيات الحوثى الانقلابية.


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