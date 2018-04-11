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الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:56 م
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جامعة الفيوم تعقد الندوة التعريفية لمشروع استخدام الدراجات

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:16 م
جامعة الفيوم تعقد الندوة التعريفية لمشروع استخدام الدراجات الندوة التعريفية لمشروع استخدام الدراجات


الفيوم – رباب الجالي
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم،ندوة تعريفية بالمشروع الرائد لنظام المشاركة في استخدام الدراجاتBike share system  "،وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالحفيظ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وحضرالندوة الدكتور أحمد سليم مديرمركز الخدمة العامة بالجامعة ومصطفي زين العابدين ممثلا عن محافظة الفيوم والمهندس محمد فتحي مديرالمشروع في مصر والدكتور محمد بيومي نائب مدير البرنامج الانمائى للأمم المتحدة والدكتور أنور أحمد إستشاري  المشروع  واللواء أشرف عزيزعضو  مجلس النواب وعدد من الإداريين والعاملين بالجامعة والطلاب، وذلك  بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة .

ورحب الدكتور أحمد سليم يالضيوف في رحاب بجامعة الفيوم ، موضحا أن هذا المشروع من أهم برامج مشروعات الدراجات علي مستوي العالم بإعتبار الدارجات من وسائل النقل النظيف بيئيا.

كما أشاد مصطفي زين العابدين  بحسن الاستقبال و الإستضافة مقدما  الشكر للنائب اللواء أشرف عزيز لإسهاماته الفعالة وتعاونه الدائم بهدف نجاح المشروع  داخل محافظة الفيوم ، مشيرا إلي أن المشروع يهدف الي توفير واتاحة وسائل مواصلات اقتصادية لتيسير انتقال الطلبة من وإلي جامعة الفيوم بأقل تكلفة ممكنة ، وتشجيعهم الطلبة علي استخدام الدراجة كوسيلة انتقال صديقة للبيئة وموفرة للطاقة .

وأوضح المهندس محمد فتحي أن المشروع يمول من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف المساهمة في وضع حلول إستراتيجية ومستدامة لتحسين البيئة وتوفير مناخ صحي للمواطنين ومعالجة الكثافة المرورية في محافظة الفيوم ، مؤكدا أنه سيتم إنشاء عدد 12 محطة داخل المحافظة منها 7 محطات داخل جامعة الفيوم،مضيفا أنه سيتم التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة المشروع وتسليمه إلي جامعة الفيوم بعد الإنتهاء منه ليصبح ملكية خاصة بالجامعة.

وقال اللواء أشرف عزيز انه تقدم بطلب إحاطة لوزارة البيئة لتوضيح الصورة كاملة للمواطنين والغرض الرئيسي من إنشاء مسار الدراجات ، وأضاف أنه تم إختيار طلبة وطالبات جامعة الفيوم لتقديم وسيلة انتقال سريعة وجذابة يحبها الشباب ويقبل عليها ودور الشباب القومي في انجاح المشروع وجعل محافظة الفيوم من المحافظات الرائدة في استدامة النقل في مصر.

 

 


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