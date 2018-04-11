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الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:14 م
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"بوتين" محذرا "نتنياهو": لا تتخذ أى خطوة تزعزع استقرار وأمن سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 07:54 م
"بوتين" محذرا "نتنياهو": لا تتخذ أى خطوة تزعزع استقرار وأمن سوريا "بوتين" و"نتنياهو" وبشار الأسد


(رويترز)
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قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء وحذره من اتخاذ أى خطوة تزعزع استقرار سوريا.

وذكر بيان على الموقع الإلكترونى للكرملين أن بوتين أبلغ نتنياهو فى اتصال هاتفى بأن من المهم الحفاظ على سيادة سوريا.

 


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