"بوتين" محذرا "نتنياهو": لا تتخذ أى خطوة تزعزع استقرار وأمن سوريا







(رويترز)

قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء وحذره من اتخاذ أى خطوة تزعزع استقرار سوريا.

وذكر بيان على الموقع الإلكترونى للكرملين أن بوتين أبلغ نتنياهو فى اتصال هاتفى بأن من المهم الحفاظ على سيادة سوريا.