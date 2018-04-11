video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اندلاع حريق فى سوق البالات بمنطقة الكاظمية بشمال العاصمة العراقية بغداد

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:52 ص
اندلاع حريق فى سوق البالات بمنطقة الكاظمية بشمال العاصمة العراقية بغداد حريق أرشيفية


وكالات
إضافة تعليق

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، بأن حريقا اندلع فى سوق البالات بمنطقة الكاظمية شمالى العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع فى سوق البالات بمنطقة الكاظمية شمالى بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأاضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدنى تحاول إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن "أسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الآن".

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما فى دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدنى غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأنبارالعراقية تعلن عودة 95 أسرة نازحة إلى مناطق سكناها فى القائم

ضبط حقلين للألغام وعبوات ناسفة تابعة لـ "داعش" فى الأنبار بالعراق

حريق

سوق البالات

العاصمة العراقية

بغداد




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

استخدم الطب البديل للاقلاع عن التدخين بالاعشاب والتنويم المغناطيسى

استخدم الطب البديل للاقلاع عن التدخين بالاعشاب والتنويم المغناطيسى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة