اندلاع حريق فى سوق البالات بمنطقة الكاظمية بشمال العاصمة العراقية بغداد







وكالات

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، بأن حريقا اندلع فى سوق البالات بمنطقة الكاظمية شمالى العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع فى سوق البالات بمنطقة الكاظمية شمالى بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأاضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدنى تحاول إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن "أسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الآن".

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما فى دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدنى غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.