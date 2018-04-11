القوات السعودية تسقط طائرة بدون طيار تتبع الحوثيين فى مدينة أبها

القوات السعودية تسقط طائرة بدون طيار تتبع الحوثيين فى مدينة أبهاالأربعاء، 11 أبريل 2018 03:43 م
تحطم طائرة بدون طيار - أرشيفية
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نقلت قناة العربية التلفزيونية، اليوم الأربعاء، عن مصادر ميدانية قولها إن الجيش السعودى أسقط طائرة بدون طيار تتبع جماعة الحوثيين اليمنية فى مطار دولى بمدينة أبها فى جنوب البلاد، وقالت المصادر إن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر.
كان الحوثيون قد قالوا إنهم شنوا هجوما على منشأة تتبع شركة أرامكو العملاقة للنفط لكن الشركة قالت إن منشآتها تعمل بشكل آمن وطبيعى.
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