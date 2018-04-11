الطيران المدنى الكويتى: انتظام حركة الملاحة الجوية رغم حالة الطقس السيىء







الكويت (أ ش أ)

قالت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى تسير حاليا بصورة طبيعية، رغم حالة الطقس السيىء التى تسود الكويت.

وأكد بيان صادر عن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن حركة الطائرات فى الإقلاع والهبوط فى مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، وأنها مستمرة وتسير بشكلها المعتاد، مشيرا إلى أن مستوى الرؤية حاليا فى مطار الكويت الدولى يبلغ 1500 متر، ويتوافق مع مستوى الرؤية المسموح به فى الإقلاع والهبوط.

واجتاحت موجة شديدة من الغبار سماء الكويت ظهر اليوم الأربعاء، مع انخفاض للرؤية الأفقية دون الألف متر، فى الوقت الذى صرحت فى هيئة الطيران المدنى باستمرار الحركة الجوية رغم حالة الطقس السيىء.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوى – فى تصريح صحفى - أن المنخفض الجوى جنوب غرب الكويت اليوم، أدى إلى تكون عواصف رعدية وهبوب رياح مثيرة للغبار، ما أدى لانخفاض الرؤية الأفقية دون 1000 متر بمعظم المناطق، لاسيما الجنوبية والغربية.

وتوقع أن تتقدم السحب الرعدية على جنوب الكويت على وجه الخصوص، وأن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى يوم غد الخميس، لافتا إلى أن الغبار المحمول من العواصف الترابية يتقدم شمال أو جنوب الكويت، مع تزايد فرص سقوط الأمطار ببعض المناطق.