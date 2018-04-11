video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الطيران المدنى الكويتى: انتظام حركة الملاحة الجوية رغم حالة الطقس السيىء

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:52 ص
الطيران المدنى الكويتى: انتظام حركة الملاحة الجوية رغم حالة الطقس السيىء طيران الكويت ـ صورة أرشيفية


الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى تسير حاليا بصورة طبيعية، رغم حالة الطقس السيىء التى تسود الكويت.

وأكد بيان صادر عن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن حركة الطائرات فى الإقلاع والهبوط فى مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، وأنها مستمرة وتسير بشكلها المعتاد، مشيرا إلى أن مستوى الرؤية حاليا فى مطار الكويت الدولى يبلغ 1500 متر، ويتوافق مع مستوى الرؤية المسموح به فى الإقلاع والهبوط.

واجتاحت موجة شديدة من الغبار سماء الكويت ظهر اليوم الأربعاء، مع انخفاض للرؤية الأفقية دون الألف متر، فى الوقت الذى صرحت فى هيئة الطيران المدنى باستمرار الحركة الجوية رغم حالة الطقس السيىء.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوى – فى تصريح صحفى - أن المنخفض الجوى جنوب غرب الكويت اليوم، أدى إلى تكون عواصف رعدية وهبوب رياح مثيرة للغبار، ما أدى لانخفاض الرؤية الأفقية دون 1000 متر بمعظم المناطق، لاسيما الجنوبية والغربية.

وتوقع أن تتقدم السحب الرعدية على جنوب الكويت على وجه الخصوص، وأن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى يوم غد الخميس، لافتا إلى أن الغبار المحمول من العواصف الترابية يتقدم شمال أو جنوب الكويت، مع تزايد فرص سقوط الأمطار ببعض المناطق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هبوط اضطرارى لطائرة خاصة بمطار الكويت لخلل فى عجلاتها دون اصابات

هبوط طائرة شحن اضطراريا فى مطار الكويت بسبب وفاة قائدها

الطيران المدنى الكويتى

الكويت

مطار الكويت

حاله الطقس السيئ




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة