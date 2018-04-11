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الصحة العالمية تدين الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية فى دوما السورية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:11 ص
الصحة العالمية تدين الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية فى دوما السورية سوريا - أرشيفية


رويترز
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أدانت منظمة الصحة العالمية هجوما مزعوما بأسلحة كيماوية فى دوما السورية فى مطلع الأسبوع وقالت إن ما يقدر بنحو 500 شخص توجهوا إلى منشآت طبية "بعلامات وأعراض تتفق مع التعرض لكيماويات سامة".

وقال بيتر سلامة نائب مدير عام المنظمة للطوارئ والاستجابة فى بيان صدر فى جنيف "المنظمة تطالب بإتاحة الوصول إلى المنطقة بشكل فورى ودون عراقيل لتوفير الرعاية للمتأثرين وتقييم الآثار الصحية وتوفير استجابة شاملة لمتطلبات الصحة العامة".

ولا تتمكن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من الوصول لمعظم أنحاء الغوطة الشرقية بما فى ذلك دوما حيث وقع الهجوم المزعوم، وتنفى الحكومة السورية مسؤوليتها عن الهجوم.

 


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