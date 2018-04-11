الرئيس التونسى يعزى بوتفليقة فى ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

الرئيس التونسى يعزى بوتفليقة فى ضحايا تحطم الطائرة العسكريةالأربعاء، 11 أبريل 2018 02:59 م
السبسى
إضافة تعليق
بعث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى برقية تعزية للرئيس الجزائرى عبـــد العـــزيـــــــز بــوتفليقـــــة، فى ضحايا تحطم الطائرة العسكرية فى منطقة بوفاريك صباح اليوم الأربعاء.
وقال السبسى: "لا يسعنى فى هذا الظرف الأليم إلا أن أتوجه إلى فخامتكم وكافة الشعب الجزائرى الشقيق بأحرّ عبارات التعازى وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة فى هذا المصاب الجلل، وأدعو الله العلى القدير أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته.
إضافة تعليق
مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة
أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة