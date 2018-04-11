الرئيس التونسى يعزى بوتفليقة فى ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

كتبت آمال رسلان

بعث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى برقية تعزية للرئيس الجزائرى عبـــد العـــزيـــــــز بــوتفليقـــــة، فى ضحايا تحطم الطائرة العسكرية فى منطقة بوفاريك صباح اليوم الأربعاء.

وقال السبسى: "لا يسعنى فى هذا الظرف الأليم إلا أن أتوجه إلى فخامتكم وكافة الشعب الجزائرى الشقيق بأحرّ عبارات التعازى وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة فى هذا المصاب الجلل، وأدعو الله العلى القدير أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته.