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الخارجية اليمنية: سفارة إيران تحولت إلى غرفة عمليات عسكرية للحوثيين

الأربعاء، 11 أبريل 2018 07:05 م
الخارجية اليمنية: سفارة إيران تحولت إلى غرفة عمليات عسكرية للحوثيين الحوثيين


أ ش أ
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أعربت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لاستمرار تدخل إيران فى الشأن اليمنى بهدف دعم الحوثيين وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار فى اليمن امتداداً لأدوارها التخريبية فى المنطقة.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن إيران حولت مبنى سفارتها فى صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيا وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الحوثيين، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التى تهدد حياة السكان المحليين فى العاصمة صنعاء كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار".

وذكرت الوزارة، الحكومة الإيرانية بأن الحكومة اليمنية قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطلبت من جميع دبلوماسييها ومواطنيها مغادرة اليمن منذ ثلاث سنوات.

ودعت الوزارة ، الحكومة الإيرانية إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية وإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فورى ومغادرة جميع مواطنيها للأراضى اليمنية، كما جددت دعوتها لإيران لكف تدخلاتها فى اليمن والتوقف عن دعم ميليشيا الحوثى الانقلابية والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفِى المقدمة القرار 2216 .


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