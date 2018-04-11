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التلفزيون الجزائرى: ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية لـ181

الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:29 م
التلفزيون الجزائرى: ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية لـ181 ضحايا طائرة الجزائر


كتبت آمال رسلان
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قال التليفزيون الجزائرى أن ضحايا تحطم الطائرة العسكرية صباح اليوم ارتفع الى181 قتيلا، بعد أن كانت الحصيلة الأولية 105 جندى.

وسقطت طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك صباح اليوم ، كان على متنها أكثر من 200 عنصر من الجيش.ووفرت الحماية المدنية الجزائرية نحو 14 سيارة إسعاف و10 شاحنات لإخماد النيران.

 

 

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