التلفزيون الجزائرى: ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية لـ181

التلفزيون الجزائرى: ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية لـ181الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:29 م
ضحايا طائرة الجزائر
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قال التليفزيون الجزائرى أن ضحايا تحطم الطائرة العسكرية صباح اليوم ارتفع الى181 قتيلا، بعد أن كانت الحصيلة الأولية 105 جندى.
وسقطت طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك صباح اليوم ، كان على متنها أكثر من 200 عنصر من الجيش.ووفرت الحماية المدنية الجزائرية نحو 14 سيارة إسعاف و10 شاحنات لإخماد النيران.
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