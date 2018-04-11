التلفزيون الجزائرى: ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية لـ181







كتبت آمال رسلان

قال التليفزيون الجزائرى أن ضحايا تحطم الطائرة العسكرية صباح اليوم ارتفع الى181 قتيلا، بعد أن كانت الحصيلة الأولية 105 جندى.

وسقطت طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك صباح اليوم ، كان على متنها أكثر من 200 عنصر من الجيش.ووفرت الحماية المدنية الجزائرية نحو 14 سيارة إسعاف و10 شاحنات لإخماد النيران.