أحمد الجار الله: صواريخ أمريكا لن تفيد سوريا بل ستزيدها خرابا







كتب أحمد جودة

قال الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسة الكويتية، إن صوارخ أمريكا لن تفيد الشعب السورى بل ستزيدها خرابا.



أحمد الجارالله

وأضاف الجار الله عبر حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير "تويتر"، «أوضاع متباينة فيها حلفاء ومئات الطامعين بحكمها من معارضة ومليشيات وقوى أخرى فيها روسيا وتركيا وإيران وحزب الله وفيها وفيها وفيها صواريخ أمريكية تهددها قادمة للمزيد فى الخراب وويلاه».