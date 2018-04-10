وزير الخارجية الليبى يعزى حاكم الشارقة فى وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمى







كتب أحمد جمعة

بعث وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة برقية تعزية إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مؤاساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمى.

وقال المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الليبى فى خطاب برقية التعزية" الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى العهد نائب حاكم الشارقة، إذ نبعث لسموكم وللأسرة الكريمة بخالص عزاؤنا وصادق مواساتنا فى المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمى، نسأل الله عز وجل أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهمكم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون."