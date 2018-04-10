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وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيرته البلغارية العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:29 م
وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيرته البلغارية العلاقات الثنائية عبدالله بن زايد


أبوظبى (أ ش أ)
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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى مع إيكاتيرينا زاخاريفا نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائى وزيرة الخارجية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وبلغاريا فى مختلف المجالات، كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع بلغاريا فى شتى المجالات.

من جانبها، أشادت إيكاتيرينا زاخاريفا بالمكانة الرائدة التى تحظى بها دولة الإمارات حاليا على المستويين الإقليمى والدولى مؤكدة على العلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط دولة الإمارات وبلغاريا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وقد وقع وزيررالخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وإيكاتيرينا زاخاريفا نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائى وزيرة الخارجية على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزراة الخارجية والتعاون الدولى فى دولة الإمارات ووزارة خارجية بلغاريا.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من وزارة الداخلية فى البلدين.

 


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