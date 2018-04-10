video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرا التنمية المحلية والثقافة يفتتحان غدا مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:49 م
وزيرا التنمية المحلية والثقافة يفتتحان غدا مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر أن يتم فى الساعة السابعة من مساء الغد الأربعاء، افتتاح فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية والثقافة ومحافظا بورسعيد والسويس وجمع كبير من كبار النقاد والفنانين والسينمائيين والمهتمين بصناعة السينما.

 

وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة 62 فيلم يمثلون عدد 38 دولة من مختلف دول العالم العربية والأجنبية بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى للمهرجان والذى يضم 52 فيلما من عدة دول أخرى ليصل اجمالى عدد الدول المشاركة فى دورة هذا العام إلى نحو 60 دولة.

 

وتتضمن فعاليات مهرجان هذا العام تقديم حصاد الـ 19 دورة السابقة والتى تُعد الأضخم فى تاريخ "الإسماعيلية السينمائى"، وعرض أرشيف لكتالوجات وملصقات وأفيشات ومطبوعات والصور الفوتوغرافية والمواد الفيلمية لتلك الدورات الـ19، وهى تأسيس ذاكرة لهذا المهرجان من خلال جمع مقتنياته من كتب وملصقات من مصادر مختلفة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يوافق على إضافة 16 فصلا دراسيا جديدا بمدرسة دولية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مهرجان السينما التسجيلية

محافظ الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة