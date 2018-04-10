وزيرا التنمية المحلية والثقافة يفتتحان غدا مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر أن يتم فى الساعة السابعة من مساء الغد الأربعاء، افتتاح فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية والثقافة ومحافظا بورسعيد والسويس وجمع كبير من كبار النقاد والفنانين والسينمائيين والمهتمين بصناعة السينما.

وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة 62 فيلم يمثلون عدد 38 دولة من مختلف دول العالم العربية والأجنبية بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى للمهرجان والذى يضم 52 فيلما من عدة دول أخرى ليصل اجمالى عدد الدول المشاركة فى دورة هذا العام إلى نحو 60 دولة.

وتتضمن فعاليات مهرجان هذا العام تقديم حصاد الـ 19 دورة السابقة والتى تُعد الأضخم فى تاريخ "الإسماعيلية السينمائى"، وعرض أرشيف لكتالوجات وملصقات وأفيشات ومطبوعات والصور الفوتوغرافية والمواد الفيلمية لتلك الدورات الـ19، وهى تأسيس ذاكرة لهذا المهرجان من خلال جمع مقتنياته من كتب وملصقات من مصادر مختلفة.