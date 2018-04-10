مهاب مميش : عبور 63 سفينة قناة السويس بحمولة 4.3 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 63 سفينة،بحمولة 4.3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،اليوم الثلاثاء أن قافلة الشمال شهدت عبور 30 سفن بحمولة مليون و900 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي التى ترفع علم جزر المارشال AL SANRIYA، بحمولة 171 ألف طن،قادمة من مضيق جبل طارق،ومتجهة إلى قطر.

وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة 2مليون و400 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCL INDIAN OCEAN ،بحمولة 193 ألف طن، قادمة من سنغافورا،ومتجهة إلى المملكة المتحدة.